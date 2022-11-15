Тарифы на ЖКУ в Карелии обещают не повышать в течение полутора лет

Постановление правительства РФ, согласно которому с 1 декабря поднялись тарифы на услуги ЖКХ, предусматривает, что их не будут дальше повышать в течение полутора лет.

Об этом сообщил председатель Госкомитета РК по ценам и тарифам Станислав Хазанович в рамках проекта «ЦУР Объясняет».

По его словам, обычно тарифы поднимают 1 июля, но в 2022 году это сделали дважды. С 1 декабря цены снова выросли согласно постановлению правительства РФ.

«Этим же постановлением в совокупности с другим законодательством в области тарифного регулирования в последующие 1,5 года повышение тарифов не планируется», — сказал Хазанович.