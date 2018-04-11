Тарзан рассказал о сексе за деньги

Сергей Глушко, известный как Тарзан, дал откровенное интервью, в котором, в частности, затронул тему супружеской неверности.

С начала 2000-х известный стриптизер является мужем певицы Наташи Королевой, напоминает uznayvse.

По признанию 48-летнего бодибилдера, своей супруге он не изменяет, хотя и не обделен женским внимание. Глушко объясняет это тем, что певица сразу почувствует обман, а кроме того – он плохой актер и просто не смог бы скрыть измену.

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что у Глушко есть свой тренажерный зал, в который приходят многие знаменитости, в частности Мария Захарова. Однако основной доход Тарзана составляют, все таки, выступления на различных корпоративах.

Нередко артисту предлагали деньги за секс, но Глушко, по его словам, отказывается от подобного после давнего неприятного инцидента.

Тарзан рассказал, что на заре его карьеры к нему обратились девушки и предложили заплатить за интим. Однако у стриптизера ничего не вышло из-за волнения.