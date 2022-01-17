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Татьяна Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращаются до 7 дней

Новости. Общество
14:57, 18 Января 2022
фото: © Сергей Киселев / АГН "Москва"

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В данный момент срок карантина, установленного в связи с пандемией, составляет 14 дней.

Сроки карантина в связи с заражением коронавирусом в России сокращаются до семи дней. Об этом во вторник заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

"Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Голикова уточнила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. "Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять", - добавила вице-премьер.

В данный момент срок карантина в РФ, установленного в связи с пандемией коронавируса, составляет 14 дней.

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Комментарии

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Паниковский Михаил Самюэльевич
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каждый день что-то новое придумывает, так горит, что не успевает
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