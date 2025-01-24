«Чуткий психолог со стальным стержнем»: Татьяна из династии железнодорожников Карелии рассказала, как управляет восемью сотнями мужчин

Железнодорожница трудится на Октябрьской дороге почти четыре десятилетия.

Татьяна Мазулькова — одна из волевых и решительных женщин, на плечах которой лежит организация труда 825 машинистов и их помощников, пишет корпоративное издание «Октябрьская магистраль».

Татьяна Владимировна — начальник резерва локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Медвежья Гора Октябрьской дирекции тяги.

На Октябрьской дороге железнодорожница трудится уже 38-й год: в 1988 году устроилась дежурным стрелочного поста локомотивного депо Медвежья Гора, затем на протяжении семи лет подготавливала сухой песок для электровозов и тепловозов в должности машиниста пескоподающей установки, а потом перешла в нарядчики локомотивных бригад.

В отрасль Татьяну привела семья — в этом же депо машинистом паровоза трудился её дедушка, выбрали эту профессию также муж и свёкор. На должности начальника резерва локомотивных бригад Татьяна Мазулькова вот уже 13 лет: контролирует работу 10 нарядчиков, закрывает табели и формирует графики рабочего времени.

В двух подразделениях предприятия — в состав входит также оборотное депо Петрозаводск — в локомотивных бригадах трудятся 825 человек, которые обслуживают пассажирское, грузовое, маневровое и хозяйственное движение. Распределить всех с учётом производственных потребностей и особенностей характеров каждого — задача не из лёгких. С вопросами, проблемами и пожеланиями идут именно к нарядчикам или начальнику резерва: выслушать, посоветовать,

помочь и сделать всё возможное для того, чтобы результат устроил всех работников предприятия — вот чего ждут от Татьяны Владимировны.

«Женщине проще организовать работу мужчин, потому что они эмпатичны и умеют сглаживать острые углы. Однако нужно быть чутким психологом со стальным стержнем — иначе процесс не выстроить», — говорит Татьяна Мазулькова.

«С такой важной и ответственной задачей справится только специалист с хорошими организаторскими способностями и глубокими профессиональными знаниями. Именно таким человеком является наша Татьяна Владимировна», — приводит газета слова заместителя начальника эксплуатационного локомотивного депо Медгора по кадрам и социальным вопросам Александра Назаренко.