Таунхаус сгорел в Петрозаводске

На Ключевой сгорел таунхаус, 200 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 25 сентября в 16.05, на улице Корабелов, 28 загорелся таунхаус площадью 200 кв.м.

К тушению огня привлекались 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

В результате огнем поврежден цокольный и первый этажи. Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщили в МЧС.

Дымом от пожара затянуло район Ключевой.