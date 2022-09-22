Таунхаус сгорел в Петрозаводске

На Ключевой сгорел таунхаус, 200 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня днем, 25 сентября в 16.05, на улице Корабелов, 28 загорелся таунхаус площадью 200 кв.м.
К тушению огня привлекались 16 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.
В результате огнем поврежден цокольный и первый этажи. Погибших и пострадавших на пожаре нет, сообщили в МЧС.
Дымом от пожара затянуло район Ключевой.
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