Как создать подушку безопасности при обычной зарплате - читайте советы эксперта из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».

В кризис большинство жителей нашей страны привыкло считать каждый рубль и затягивать пояса. Новый гость рубрики «Уроки выживания», автор книги о финансовом самообразовании Анна Крик уверена, что это путь в никуда. Эксперт рассказала, почему копить и экономить это ни одно и то же, как создать подушку безопасности при обычной зарплате и когда начинать учить детей управляться с деньгами.

«Кризис сегодня помогает людям задуматься, а что они делают со своими деньгами, и смотреть дальше своего носа, дальше следующего месяца, - объясняет Анна Крик. - Как выстроить свои отношения с деньгами сегодня, чтобы они работали на вас завтра? Те, кто думает, что надо начать экономить — проваливаются в психологическую яму, потому что экономия по своей сути всегда вызывает стресс. Экономия — это ограничение. Это значит в чем-то себя ущемлять, отказывать себе, наносить ущерб своему привычному образу жизни. Сегодня таким людям, кто думает на чем сэкономить, где бы купить падающих долларов, я хочу сказать — это неправильный путь, он ведет в никуда. Пока мы думаем о том, как сэкономить, — мы не развиваемся, мы не будем готовы к следующей ситуации. Что делать тогда, когда уже не на чем экономить?».

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