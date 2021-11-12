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Театр драмы Карелии «ТМ» представит премьеру комедии «Про Ромеов и Джульетт (Кастинг)»

Новости. Культура
17:40, 20 Декабря 2021
фото: © Театр драмы Республики Карелия «Творческая мастерская»

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В театре «Творческая мастерская» 23 декабря состоится премьера лирической комедии по пьесе известного российского писателя Алексея Слаповского.

Новая пьеса Алексея Слаповского впервые ставится на российской сцене, рассказали в Минкультуры республики. В преддверии премьеры, 23 декабря, писатель прислал напутственное послание петрозаводскому театру: «Я рад, что „Творческая мастерская“ и режиссер Александр Нордштрем решили представить искушенным петрозаводским зрителям мою новую пьесу. Это не просто премьера, это мировая премьера, первый показ. Пьеса о многом, но главное: мы все хотим любви. Вот и пусть будет царить любовь на сцене и в зале, а я издалека буду вам всем завидовать».

Спектакль поставил Александр Нордштрем — российский режиссер, ныне живущий в Швеции. Александр Нордштрем окончил ЛГИТМиК в 1983 году по классу режиссуры (курс Г.А. Товстоногова). Работал в театрах России, Беларуси, Швеции, Финляндии, Латвии, Дании, Швейцарии и Италии, преподавал актерское мастерство в Гетеборгском театральном институте.

Костюмы придумала молодая петербургская художница Арина Слободяник, которая уже работала в Театре драмы над спектаклем «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

Спектакль имеет возрастной ценз 18+

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Комментарии

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Tеатральный критик
2021-12-20 18:05:18
Куда ни ступи - кругом все известные , знаменитые и легендарные. Как леповецкий. Все артисты. Кто в стране работает тогда ?
кир
2021-12-20 19:31:23
Tеатральный критик, и дворники мало работают. Только еду на фурах исправно возят.
Гость
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