Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» выпускает премьеру с участием молодых актеров

Режиссер из Санкт-Петербурга Борис Цейтлин определил жанр спектакля как альтернативную фантастику.

В последние дни января театр драмы «Творческая мастерская» покажет спектакль «Вся наша маленькая жизнь», поставленный известным петербургским режиссером Борисом Цейтлиным. Сам автор постановки, повествующей об истории воспитанников школы-интерната, которые с раннего детства знают, что их жизнь им не принадлежит, определил жанр спектакля как альтернативную фантастику. Но, как заметил на предпремьерной пресс-конференции директор театра Александр Побережный-Береговский, эта альтернативная фантастика превратилась уже во «не вполне альтернативную реальность».

В спектакле заняты молодые актеры, которые недавно пришли в труппу.

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