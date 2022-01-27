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Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» выпускает премьеру с участием молодых актеров

Новости. Культура
15:44, 27 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Режиссер из Санкт-Петербурга Борис Цейтлин определил жанр спектакля как альтернативную фантастику.

В последние дни января театр драмы «Творческая мастерская» покажет спектакль «Вся наша маленькая жизнь», поставленный известным петербургским режиссером Борисом Цейтлиным. Сам автор постановки, повествующей об истории воспитанников школы-интерната, которые с раннего детства знают, что их жизнь им не принадлежит, определил жанр спектакля как альтернативную фантастику. Но, как заметил на предпремьерной пресс-конференции директор театра Александр Побережный-Береговский, эта альтернативная фантастика превратилась уже во «не вполне альтернативную реальность».

В спектакле заняты молодые актеры, которые недавно пришли в труппу.  

Читайте подробнее в статье «Альтернативная фантастика в эпоху ковида»

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Комментарии

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норкимо
2022-01-27 16:39:03
шлак
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