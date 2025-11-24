Театр кукол Карелии номинирован на «Золотую маску»

Комикс-опера «КВИНПИКS» Театра кукол Карелии номинирована на высшую национальную театральную премию «Золотая маска» сезона 2024/2025.
В число номинированных спектаклей театров кукол на премию «Золотая маска» вошла постановка нашего театра — комикс-опера «КВИНПИКS» по мотивам оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».
Это самый недетский кукольный спектакль, где на сцене только марионетки, говорят в театре. Художник Виктор Плотников, автор этой постановки и создатель всех кукол для спектакля, создал мистическую историю любви по мотивам оперы Чайковского «Пиковая дама». В ней ни балов, ни карточных игр. Действие происходит в нашей реальности, на окраине города, в мире подростков, компьютерных игр, импульсивных решений и надежд на легкую удачу.
— Мы поздравляем авторов и создателей: Виктор Плотников и Кирилл Лихин. А также всех, кто причастен к этой магии на сцене, — поделились новостью в паблике театра в ВК.
В номинации «КУКЛЫ» так же представлены спектакли:
«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»
Екатеринбургский театр кукол, Екатеринбург
«МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ»
Театр кукол «Экият», Казань
«ТАРАКАНИЩЕ»
Большой театр кукол, Санкт-Петербург
«ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ»
Башкирский государственный театр кукол, Уфа
«ЯСТРЕБОК (СКАЗКА О БУМАЖНОМ САМОЛЕТИКЕ)»
Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева, Киров
«КОНЁК-ГОРБУНОК»
Рязанский театр кукол, Рязань
Всего на соискание Премии в XXXII конкурсном цикле в пяти самостоятельных конкурсах (драматический театр, опера, оперетта/мюзикл, балет театр кукол) поступило 789 заявок из 83 регионов и 454 театров.
Напомним, в прошлом году актер и режиссер Национального театра Карелии Вячеслав Поляков получил награду за роль в спектакле «Nora/Нора».