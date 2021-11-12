Театр кукол Карелии представил зрителям новую постановку – «Гадкий утенок»

Спектакль по одноименной сказке Андерсена поставлен в рамках проекта «Культура малой родины. Театр – детям».

В Театре кукол Карелии 26 ноября прошел предпремьерный показ детского спектакля «Гадкий утенок», поставленного режиссером Светланой Озерской по одноименной сказке Ханса-Кристиана Андерсена. Самыми первыми зрителями постановки стали учащиеся городских школ, которые очень живо и эмоционально реагировали на историю превращения неказистого птенца, оказавшегося в утином гнезде, в прекрасного лебедя. А финальную фразу сказки – «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!» – дети и взрослые встретили овацией.

Новая постановка Театра кукол Карелии примечательна своей оригинальной сценографией. В спектакле, поставленном в рамках проекта «Культура малой родины. Театр – детям», использован прием «черного кабинета», задействованы планшетные куклы и артисты в живом плане. Премьера «Гадкого утенка» состоится в субботу, 27 ноября.