890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали инцидент с шатающимся водителем (ВИДЕО) 4
25.11.2021 16:51

Театр кукол Карелии представил зрителям новую постановку – «Гадкий утенок»

Новости. Культура
15:13, 26 Ноября 2021
фото: ©Михаил Никитин/Театр кукол Карелии

Новости партнеров

Спектакль по одноименной сказке Андерсена поставлен в рамках проекта «Культура малой родины. Театр – детям».

В Театре кукол Карелии 26 ноября прошел предпремьерный показ детского спектакля «Гадкий утенок», поставленного режиссером Светланой Озерской по одноименной сказке Ханса-Кристиана Андерсена. Самыми первыми зрителями постановки стали учащиеся городских школ, которые очень живо и эмоционально реагировали на историю превращения неказистого птенца, оказавшегося в утином гнезде, в прекрасного лебедя. А финальную фразу сказки – «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!» – дети и взрослые встретили овацией.

Новая постановка Театра кукол Карелии примечательна своей оригинальной сценографией. В спектакле, поставленном в рамках проекта «Культура малой родины. Театр – детям», использован прием «черного кабинета», задействованы планшетные куклы и артисты в живом плане. Премьера «Гадкого утенка» состоится в субботу, 27 ноября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
24.11.2021, 16:34
Водитель вышел из фургона в Петрозаводске и, шатаясь, пал на снег (ВИДЕО)
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Чтиво

25.11.2021 15:11
Личное мнение
«Антиваксеры» как новые «внутренние враги» 5
Зачем Росздравнадзор решил выявлять в соцсетях противников вакцинации?
Вы уволены! 8
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»