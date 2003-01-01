Театральная студия из Карелии завоевала Гран-при Всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге

Юные артисты из Карелии триумфально выступили на двух престижных Всероссийских конкурсах в Санкт-Петербурге. Спектакль «Алиса в Стране чудес» был удостоен высшей награды — Гран-при.
Образцовый детский коллектив принял участие сразу в двух творческих состязаниях, также представив чтецов на XI Всероссийском конкурсе театрального искусства и художественного чтения «Слово. Версия», сообщает Творческая лаборатория — «Театрум».
Специальные призы за спектакль «Алиса в Стране чудес» получили Михаил Готовкин и Александр Коркин (за органичность существования в предлагаемых обстоятельствах), а также Светлана Коныгина (за выразительность и смысловую нагрузку театрального костюма).
В конкурсе художественного чтения лауреатом I степени стал Вадим Титов, который также был отмечен специальным призом. Лауреатами III степени признаны Елена Терских, Мария Каламаева и Алёна Яткевич.
Сразу после завершения конкурса в Санкт-Петербурге коллектив отправился на новый конкурс в Москву.
Руководство и участники студии выражают огромную благодарность родителям за поддержку и помощь в организации поездок, отмечая, что такие высокие результаты — общая победа и мотивация для дальнейшей работы.
