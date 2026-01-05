Театры и музеи Петрозаводска опубликовали афиши рождественских культурных мероприятий

Культурные учреждения Петрозаводска подготовили специальные программы для Рождественского вечера. Зрителей ждут концерты, спектакли и классическая музыка в праздничном оформлении.

Министерство культуры Республики Карелия опубликовало афишу основных мероприятий:

— Музыкальный театр Республики Карелия представит Рождественский гала-концерт. В программе — второй акт балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни и изысканные партии из мировой оперной классики;

— Театр кукол Республики Карелия покажет спектакль «Железо» — лауреата Высшей национальной театральной премии «Золотая маска». Перед началом взрослой рождественской сказки гостей ждёт праздничная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой, угощениями и шампанским;

— Карельская государственная филармония в Кондопоге приглашает на концерт «Рождество с органом» в исполнении струнного оркестра Resonance и органиста Александра Новоселова. В программе — мировая классика от Иоганна Себастьяна Баха до Ханса Циммера.

Подробнее о праздничных мероприятиях, проводимых в других учреждениях культуры, можно узнать на их сайтах:

— Национальный музей Республики Карелия;

— Музей изобразительных искусств Республики Карелия;

— Национальный театр Республики Карелия;

— Театр драмы «Творческая мастерская»;

— Национальная библиотека Республики Карелия;

— Ансамбль «Кантеле»;

— Центр народного творчества Республики Карелия.

Ранее мы сообщали, что три новогодних фильма собрали более 5 млрд рублей в кинотеатрах.