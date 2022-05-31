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«Тебя убьют, куда ты лезешь»: активистка Петрозаводска рассказала, как спасала от вырубки аллею у своего дома

Новости. Общество
15:05, 04 Июня 2022
фото: © Людмила Корвякова / «Столица на Онего»

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Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.

Дарья Каликина — человек, который ничего не боится. Много лет она как кость в горле у властей. Она защитила от массовой вырубки деревья на улице Анохина в Петрозаводске, вместе с другими активистами стояла на вахте в Сунском бору, а сейчас борется за сохранение леса на Кургане. Хрупкая женщина со стальным характером, которую невозможно сломать.

«Я никогда не скажу, что „черное“ — это „белое“, даже если мне приставят пистолет к виску», — в этой фразе вся Дарья.

Поинтересовались у Дарьи: С чего все началось?

— До поры до времени я не участвовала ни в какой общественной жизни, но однажды, в 2014 году, узнала, что на улице Анохина, где я живу, решили вырубить 158 деревьев под прокладку труб. Сначала я подумала, что это неправда и этого никогда не будет, но потом выяснилось, что так и есть, и никто не собирается этому препятствовать. Так что все началось с этого. Я единственная встала стеной и не дала вырубить аллею рядом со своим домом и сэкономить деньги бизнесменов на прокладке труб в этом месте. Причем люди уже тогда говорили: «Тебя убьют, куда ты лезешь»?!

— Почему тебя это не остановило?
— Потому что я была уверена, что поступаю правильно. Несколько раз ко мне подходили и спрашивали, что конкретно мне надо, чтобы я отстала. Я отвечала: «Мне ничего не надо».
Обратилась в природоохранную прокуратуру, они заказали в Академии наук экспертизу, которая подтвердила, что на аллее есть краснокнижные деревья и их нельзя рубить. Прокуратура выставила предостережение Администрации Петрозаводска, и та вынуждена была отказать в вырубке. Потом были суды, в которых я участвовала как третье лицо. Кому-то покажется эта история нереальной, но я как физическое лицо, выступая на стороне администрации, защитила целый парк в центре города.

Подробнее о Дарье Каликиной и ее деятельности читайте в большом интервью.

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