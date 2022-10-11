Течь из канализации в Петрозаводске превратила дорогу в каток, колеса машин вмерзли в лед (ФОТО)

Одна из улиц Петрозаводска на морозе покрылась слоем льда — замерзла вода, вытекающая из канализационного люка.

Об этом рассказал один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По его словам, вода из люка на ул. Владимирская течет пятый день подряд. В ЕДДС ответили, что там идут аварийные работы.

«Ни одного специалиста мы не видели за это время… Зато дорога превратилась в каток, некоторые припаркованные машины, которые не ездят просто 'вросли» в лёд… В некоторых местах образовались огромные ямы с ледяными наростами», — пожаловался подписчик.