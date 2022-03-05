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Течь на водопроводе в центре Петрозаводска устранена

Новости. Общество
11:23, 09 Марта 2022
фото: © АО «ПКС-Водоканал»

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Ночью на водопроводе пр. Первомайский – ул. Анохина произошло повреждение на трубе диаметром 300 мм.

Причиной повреждения стал резкий перепад температур.

Сегодня в 3.35 течь ликвидировали, до 5 утра работники АО «ПКС-Водоканал» откачивали воду. Откаченную водопроводную воду направили в канализационные колодцы. Дренажные колодцы не функционировали, до канализационных колодцев пришлось добираться с трудом: один из них был под двухметровым сугробом, второй — закатан снегом на автомобильной стоянке.

 

Бригада водоканала приступила к устранению повреждения, ни один дом под отключение не попал. Движение не перекрыто. На данный момент дорога по ул. Анохина полностью расчищена, АО «ПКС-Водоканал» совместно с ООО «ТехРент» устранили последствия излива воды на проезжую часть и тротуар.

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