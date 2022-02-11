Течи нет: дорогу в Петрозаводске затопили талые воды

Сотрудники «Водоканала» не обнаружили течи канализации на Перевалке, по дороге текли талые воды.

В минувший вторник, 15 февраля, в 17.00 ЕДДС сообщила, что на улице Фрунзе, у дома № 14Б, со стороны ул. Черняховского, обнаружена течь канализации из люка на проезжую часть.

Сотрудники АО «ПКС — Водоканал» выезжали на место предполагаемой аварии и течи не обнаружили.

В пресс-службе «Водоканала» объяснили, что в связи с резким потеплением снег начал активно таять и на некоторых территориях в городе, где не справляется «ливневка», происходят затопления.