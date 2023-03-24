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Технический директор водоканала показал, где на КОС установят систему «Мокрый барьер»

Новости. Общество
17:49, 24 Марта 2023

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В середине II квартала на территории канализационных очистных сооружений (КОС) начнется монтаж системы «Мокрый барьер».

В апреле оборудование и концентрат для устранения запаха поступят в «ПКС-Водоканал», после чего специалисты приступят к монтажным и пуско-наладочным работам. В мае «Мокрый барьер» будет передан в тестовую эксплуатацию.

Система, которую компания внедряет на территории канализационных очистных сооружений, включена в «Инженерно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям» и предназначена для нейтрализации неприятных запахов на объектах коммунального хозяйства. Комплекс оборудования состоит из насосной установки, блоков управления, контейнеров для раствора и трубопровода высокого давления с форсунками, через которые распыляется раствор. Средство для устранения запаха подается не в концентрированном виде, а в виде раствора водной основе.

О том, где на КОС будет установлен «Мокрый барьер», рассказал технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук: «Трубопровод протяженностью 1700 м будет смонтирован на опорах вокруг иловых карт, где после очистки сточных вод на КОС хранится осадок. Дополнительно система оборудована метеостанцией, которая с помощью датчиков телеметрии считывает и передает данные о температуре и влажности воздуха, скорости и направлении ветра. Оперативное получение данных о состоянии окружающей среды необходимо для автоматической настройки распыления раствора с учетом погодных условий».

Помимо этого, в середине II квартала «ПКС-Водоканал» начнет модернизацию системы вентиляции главной насосной станции, которая на КОС принимает сточные воды всего Петрозаводска. Нововведения позволят повысить степень очистки воздуха, который выходит из станции, до 95-99%.

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