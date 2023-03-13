Техника для уборки Петрозаводска, которую в срочном порядке заказывали в Кургане, сломалась в пути

Владимир Любарский объяснил главе Карелии Артуру Парфенчикову, почему техника для уборки города, заказанная в январе, до сих пор не пришла в город.

Сегодня, 14 марта, на онлайн-совещании по развитию Петрозаводска поднимался вопрос уборки города. В ходе диалога глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался у руководителя Петрозаводска Владимира Любарского, что там с техникой, которую на заводе в Кургане заказывали.

«Умудрился в Ярославле сломать топливный насос, поэтому прибудет в ближайшее время, уже после ремонта», — неожиданно ответил Владимир Любарский.

На что глава республики поинтересовался, нужна ли нам в этом году будет эта техника. Но здесь руководитель города успокоил Артура Парфенчикова, сообщив, что по прогнозу зима из Петрозаводска никуда в ближайшее время не уйдет и еще две-три недели простоит.

При этом, по словам Владимра Любарского, вся техника закупалась из расчета использования ее круглогодично, то есть все машины с возможностью переоборудования: зимой пескоразбрасыватель, летом — поливальная.

Напомним, новую машину комбинированного типа решено было заказать в срочном порядке на заводе в Кургане еще в январе, когда Петрозаводск после очередного перепада температур превратился в один большой каток.

Пескоразбрасывателей не хватало, вот и заторопились.