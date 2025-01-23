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Техника дважды не смогла вывезти мусор из-за обледенелой дороги, которую запустили власти Петрозаводска

Новости. Благоустройство
20:50, 27 Января 2025
фото: Карельский экологический оператор

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Представители Карельского экологического оператора объяснили, почему не всегда могут вовремя вывезти мусор с контейнерных площадок.

Представители Карельского экологического оператора (КЭО) прокомментировали ситуацию, сложившуюся на городской контейнерной площадке, с которой некоторое время не вывозится мусор. В КЭО объяснили, что, хотя за сами контейнеры отвечает оператор, подъездные пути бывают в таком состоянии, что к площадкам невозможно подъехать технике.

«Постановлением правительства Карелии определено, что подъездные пути к контейнерной площадке (месту накопления ТКО) должны быть освещены и пригодны для свободного проезда и маневрирования мусоровозов, за исключением их движения задним ходом в жилых зонах и на придомовых территориях. В связи с отсутствием регулярных мероприятий, направленных на проведение работ по содержанию подъездных путей в нормативном состоянии, а именно их расчистки и подсыпки противогололедным материалом, при подъезде к контейнерной площадке спецтехника буксует, что не позволяет осуществить вывоз отходов. Обращаем вниманием жителей на то, что обязанности всех участников сферы обращения с отходами четко регламентированы. Содержание контейнерной площадки, ежедневный подбор и поддержание порядка, дератизация, ее своевременная расчистка, а также обеспечение возможности проезда спецтехники к КП - обязанность ее балансодержателя», - уточнили в КЭО.

В частности, жители центра Петрозаводска пожаловались, что на контейнерной площадке в районе домов №2 и 4 по улице Свердлова уже не сколько дней не вывозится мусор.

«Спецтехника регионального оператора ежедневно выходит на маршрут для осуществления вывоза ТКО из контейнеров на указанной в публикации контейнерной площадке в соответствии с графиком, однако, осуществить вывоз ТКО не удается по причине нерасчищенных и скользких (отсутствие противогололедной обработки) подъездных путей, фотофиксацию с 17.01 по 27.01 прикрепляем. 26 января региональный оператор направил на КП менее габаритную технику, однако, и ей не удалось проехать по обледенелой дороге с опасным уклоном», - обхъяснили представители оператора. - По фактам невозможности проезда по причине ненормативного содержания подъездных путей в адрес балансодержателя контейнерной площадки- Администрации Петрозаводского городского округа, региональным оператором  направлены официальные обращения о необходимости привести подъездные пути в нормативное состояние. К сожалению, в настоящее время ситуация остается неизменной».

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