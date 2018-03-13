Техника не подвела ни разу: за 5 дней до выборов в Петрозаводске протестировали КОИБы

Демонстрация Комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) в Центризбиркоме Карелии доказала надежность оборудования, которое будет использоваться на выборах Президента РФ в Петрозаводске 18 марта 2018 года.

В Центральной избирательной комиссии Карелии во вторник состоялась демонстрация работы КОИБ - электронного устройства для подсчета голосов избирателей. Как отметил глава ЦИК РК Алексей Бахилин, в день голосования такими устройствами в Петрозаводске будут обеспечены 86 избирательных участков. Перечень этих участков утвержден постановлением избирательной комиссии региона и размещен на ее сайте, любой желающий может с ним ознакомиться.

По словам зампредседателя Центризбиркома Карелии Олега Кондрашова, в Петрозаводске будут использоваться КОИБы версии 2010 года – не модернизированное, зато хорошо проверенное оборудование, которое применялось на самых значимых выборах в Карелии все последние годы.

Сейчас ведется обучение операторов КОИБ из числа членов участковых избирательных комиссий. На каждом из участков, оборудованных такими Комплексами, будут работать по два оператора.

В эту пятницу, отметил Олег Кондрашов, КОИБы поступят на избирательные участки, в субботу технику протестируют.

''В субботу, накануне дня голосования, Комплексы в обязательном порядке проходят тестирование в режиме тренировки. Иными словами, это режим имитации дня голосования по сокращенной процедуре, но со всем перечнем мероприятий, которые предусмотрены в день голосования. Это публичное мероприятие, о котором будет объявлено накануне, так что наблюдатели и представители СМИ смогут на нем присутствовать", - отметил зампредседателя ЦИК.

Он добавил, что в воскресенье, за час до открытия избирательных участков, техника пройдет еще одну обязательную проверку.

В рамках демонстрации работы КОИБа все присутствовавшие – представители кандидатов и партий, журналисты, общественность – получили возможность собственноручно испытать оборудование. Комплекс обработки бюллетеней не подвел ни разу: безошибочно определял, действителен ли бюллетень, правильная ли на нем печать, где стоит отметка о голосовании, одна ли она и прочее.

Кроме того, специалисты ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия. Выяснилось, к примеру, что в день голосования будет работать сервисный центр, и при необходимости его сотрудники оперативно устранят неполадки в работе КОИБов. На этот период времени избиратели смогут воспользоваться обычной урной для голосования. Она понадобится и в том случае, если на участке вдруг выключится свет.

Напомним, выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, при этом 10 из 12-ти избирательных участков в Костомукше откроются на два часа раньше – в 6.00.