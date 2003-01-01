Техника, шоколад и срок: рецидивист из Петрозаводска обчистил два магазина

Петрозаводчанин решил обокрасть два магазина в микрорайоне Кукковка и вынести из них товаров на сумму более 37 тысяч рублей.

В Петрозаводске 47-летний местный житель решил обокрасть два магазина в микрорайоне Кукковка и вынести из них товаров на сумму более 37 тысяч рублей, об этом рассказали в МВД Карелии. Известно, что по статье о краже возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину, ранее он уже был судим. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

– Выяснилось, что петрозаводчанин в вечернее время зашёл в магазин техники и похитил оттуда портативную колонку стоимостью 24 000 рублей. Устройство он спрятал в соседнем дворе. Спустя несколько минут мужчина вернулся в магазин и приметил продукцию меньшей стоимости. Он вынес из торгового зала товары на общую сумму 6 000 рублей, среди них были в том числе беспроводные наушники. На другой день подозреваемый отправился в продуктовый магазин, оттуда он похитил коньяк и шоколад общей стоимостью 7 800 рублей,– сообщили в ведомстве.Сотрудники патрульно-постовой службы изъяли имущество при задержании, при себе мужчина держал украденную колонку.