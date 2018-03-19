Технологии МегаФон приходят в карельскую глубинку: сеть 4G запущена еще в трех поселках республики

Компания МегаФон запустила три новые базовые станции стандарта 4G в поселках Идель Сегежского района, Ляскеля Питкярантского района и Хийтола Лахденпохского района.

Поводом для установки дополнительного оборудования в этих местах стали растущие потребности абонентов в высоких скоростях мобильного интернета.

Объем голосового и интернет-трафика, потребляемого абонентами, – один из ключевых параметров, которые учитывают инженеры МегаФона при составлении планов технического развития сети. Как показала статистика работы базовых станций, ранее установленных в поселках Идель, Ляскеля и Хийтола, местные жители все чаще используют "продвинутые" мобильные гаджеты, а в их растущем интернет-трафике увеличивается доля видео и онлайн-игр.

"Для того, чтобы такой контент быстро загружался на смартфоны или планшеты, а его использование приносило удовольствие, необходимы высокие скорости доступа. Их могла обеспечить только технология 4G, поэтому в ответ на все возрастающие запросы наших абонентов мы усилили в данных поселках сеть базовыми станциями четвертого поколения. Теперь еще порядка 4 000 жителей карельской глубинки могут выходить во всемирную сеть на высоких скоростях нашего мобильного интернета. Сегодня мы развиваем сеть, ориентируясь в том числе на запросы наших пользователей цифровых услуг. Стараемся сделать так, чтобы у большего числа жителей республики, проживающих даже в отдаленных поселках, была возможность решать насущные повседневные вопросы с помощью наших самых современных технологий", – отмечает директор Карельского отделения МегаФона Алексей Артемьев.

В настоящее время сеть 4G запущена МегаФоном в 31 населенном пункте Карелии. Появление базовых станций 4G помогает не только увеличить интернет-скорости, но и освободить ресурсы сетей 2G/3G, ориентированных прежде всего на передачу голосового трафика. Таким образом, рост доступности мобильного интернета позитивно отражается и на любителях совершать обычные звонки.

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