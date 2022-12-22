Технологию реставрации главного памятника «Кижей» не захотели использовать второй раз

Покровскую церковь в музее «Кижи» будут реставрировать консервативными методами без использования уникальной технологии, которая применялась для восстановления Преображенской церкви.

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

За консервативный вариант высказался Координационный совет музея «Кижи», на заседании которого выступил главный архитектор проекта, сотрудник Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Михаил Матвеев. По его словам, были рассмотрены два основных варианта: реставрация с элементами консервации и укрепления сруба и более глубокая реставрация с переборкой нижней части сруба, как это делали при восстановлении Преображенской церкви.

Большинство членов совета выбрало первый вариант.

«Мы оставляем памятнику возможности. Реставрационное дело продолжает развиваться и, возможно, через 5—10 лет появятся более щадящие варианты для более серьезного вмешательства» — заявил главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов:

Это мнение поддерживает директор «Кижей» Елена Богданова.

«Опыт реставрации Преображенской церкви показал нам, что памятник всегда преподносит сюрпризы — многое становится явным только в процессе работ. Опираясь на этот опыт, мы должны обеспечить максимальную сохранность Покровской церкви», — сказала Богданова.