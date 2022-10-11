Техосмотр подорожает более чем в 1,5 раза

Процедура техосмотра легковой машины с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%.

Такие расчеты провела газета «КоммерсантЪ».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее установила, что обновленные тарифы региональные власти должны утвердить до 20 декабря. Львиная доля субъектов подняла цену для ТО самой массовой категории (легковые машины) до 913 рублей — минимально разрешенного ФАС тарифа. Это относится и к Карелии. В некоторых регионах ТО подорожает в 2-3 раза.

Операторы ТО оказались разочарованы: они ждали более существенного повышения цен с учетом накопленной инфляции, чтобы окупить приобретенное оборудование и выйти на рентабельность.

С декабря 2021 года техосмотр является обязательным для грузовиков, автобусов и такси. Владельцы легковых автомобилей должны подтвердить пройденный ТО при перерегистрации машины старше четырех лет в ГИБДД или при внесении изменений в конструкцию автомобиля.