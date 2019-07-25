"ТехРент" восстановил бордюры на мосту в Петрозаводске

Подрядчик восстанавливает фрагменты поврежденных бордюров на Комсомольском проспекте, сообщили в администрации Петрозаводска.

Рабочие и дорожная техника ООО "ТехРент" продолжают уборку мусора и смета. Сегодня бригады подрядчика заняты подметанием проезжей части улиц на Кукковке и Ключевой.

В центре города ведется механизированная очистка тротуаров.

Бригады "ТехРента" восстанавливает фрагменты поврежденных бордюров на Комсомольском проспекте, выкашивают траву и ведут обрезку древесно-кустарниковой растительности на Судостроительной улице.

Скашивается трава на газонах в районе Первомайского и Октябрьского проспектов.

На улицах Тенистой и Лучистой выполняется профилирование грунтового покрытия автогрейдером.

В постоянном режиме во всех районах города производится очистка газонов от мусора.