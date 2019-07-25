"ТехРент" восстановил бордюры на мосту в Петрозаводске

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Подрядчик восстанавливает фрагменты поврежденных бордюров на Комсомольском проспекте, сообщили в администрации Петрозаводска.
Рабочие и дорожная техника ООО "ТехРент" продолжают уборку мусора и смета. Сегодня бригады подрядчика заняты подметанием проезжей части улиц на Кукковке и Ключевой.
В центре города ведется механизированная очистка тротуаров.
Бригады "ТехРента" восстанавливает фрагменты поврежденных бордюров на Комсомольском проспекте, выкашивают траву и ведут обрезку древесно-кустарниковой растительности на Судостроительной улице.
Скашивается трава на газонах в районе Первомайского и Октябрьского проспектов.
На улицах Тенистой и Лучистой выполняется профилирование грунтового покрытия автогрейдером.
В постоянном режиме во всех районах города производится очистка газонов от мусора.
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