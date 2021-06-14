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Тела супругов, утонувших на озере в Карелии, до сих пор не могут найти

Новости. Происшествия
11:25, 15 Июня 2021
фото: © ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

В Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчезеро продолжаются поиски тел мужчины и женщины.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельской поисково-спасательной службе, сегодня, 15 июня, продолжатся поиски тел утонувших на озере Кумчезеро в Медвежьегорском районе.

«Сегодня наши спасатели-водолазы выехали в Медвежьегорский район на поиски мужчины и женщины, их тела еще не найдены, поиски продолжаются», — сообщили в поисково-спасательной службе.

Напомним, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. 

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Сегодня родные погибшей на озере семьи с детьми просят волонтеров и группы водолазов помочь в поисках тел супругов.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-06-15 12:57:10
Жаль, беспечные люди, как бы и жили, а как бы и нет. Никакой осознанности, никакого внимания к своим жизням.
Гость
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