Tele2 обеспечила интерактивным оборудованием школу-интернат в Повенце

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках соглашения с правительством Карелии о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов, подарил школе-интернату №18 в Повенце оборудование для занятий с детьми.

Tele2 предоставила «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату № 18» в Повенце специализированное оборудование: интерактивную панель, которая позволит учителям сделать обучение наглядным и интересным. С ее помощью можно просматривать изображения, презентации, создавать рисунки и писать текст, а также подключиться к интернету, просматривать необходимые для учебы сайты и проводить онлайн-уроки.

В школу-интернат поступают дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь проходят обучения порядка 90 воспитанников. Они получают комплексное образование и базовые знания о ряде профессий.

Социальная акция была реализована компанией Tele2 при поддержке Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия. В церемонии передачи оборудования приняли участие Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала Tele2, и Дмитрий Кондрашин, первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

«Обеспечить воспитанников повенецкой школы-интерната интерактивным оборудованием получилось благодаря совместной работе правительства республики и компании Tele2. Мы рады, что наши партнеры инвестируют не только в развитие инфраструктуры связи, но и оказывают социальную поддержку региону», — отметил первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Дмитрий Кондрашин.

«Хорошо, что в Карелии есть специалисты и энтузиасты, которые адаптируют детей с особенностями к жизни, дают им образование. Мы рады сделать этот процесс хоть немного более эффективным с помощью современного интерактивного оборудования. Компания также системно поддерживает социальных предпринимателей, которые занимаются решением проблем особых детей, через финансирование фонда „Навстречу переменам“. Ежегодно неравнодушные люди получают гранты на свои проекты, в том числе и проекты из нашей республики», — добавил директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

Ранее Tele2 и правительство Республики Карелия подписали соглашение, которое предусматривает инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру региона и реализацию совместных социально-экономических проектов, в том числе нацеленные на улучшение социального климата в регионе.

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