Tele2 определила, с какой целью российские путешественники посещали Карелию

В Tele2 с помощью геоаналитической платформы big data проанализировали туристическую активность за пять месяцев 2023 года.

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью геоаналитической платформы big data проанализировал туристическую активность за пять месяцев 2023 года. В топе целей посещения Карелии – классический туризм, деловые поездки и визиты к родственникам. Интернет-трафик на территории Валаама вырос на 68%.

Data scientists Tele2 расширили возможности туристической платформы: в коробочное геоаналитическое решение интегрирован алгоритм, который определяет цели визита туристов в регион.



К наиболее распространенным целям визита – классическому туризму, деловым поездкам, визитам к родственникам – добавились новые. Теперь туристическая платформа Tele2 определяет учебные поездки, религиозный, лечебный и спортивный туризм.

Для изучения культурных достопримечательностей, музеев и исторически-значимых мест в Карелию приезжают 66% посетителей. 22% приезжает в деловые поездки, 7% – к родственникам.



Реже поездки связаны с религиозными или учебными целями. Чаще всего в регион прибывают на поезде (53%) и остаются в среднем на 1,9 суток. 46% гостей приезжают на машине и проводят в области также 1,9 суток.



Самолет выбирает только 1% туристов, но они остаются на более продолжительное время – 3,7 суток. Любители Карелии приезжали чаще всего из Санкт-Петербурга, Мурманской области и Москвы. Помимо этого, большую часть туристического потока составили жители Вологодской, Архангельской и Ярославской областей, а также Краснодарского края.

Интернет-трафик на территории туристических достопримечательностей вырос весной 2023 года, в сравнении с прошлогодним периодом. В частности, туристы активно посещали Валаамский монастырь, где потребление мобильного интернета выросло на 68%.



Объем скаченных и отправленных данных на территории природного заповедника «Кивач» увеличился на 51%, рядом с Рускеальскими водопадами – на 10%.

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