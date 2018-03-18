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Новости. Происшествия
12:09, 18 Марта 2018

Телефонные мошенники атакуют жителей Петрозаводска

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Неизвестные злоумышленники присвоили деньги незадачливого жителя столицы Карелии.

 

Мошенники обманом завладели денежными средствами петрозаводчанина. Об этом сообщает сайт министерства внутренних дел по Карелии.

Житель Петрозаводска решил помочь своей сожительнице выплатить кредит, но достаточной суммы у него не было. Тогда мужчина оформил интернет-заявку на получение денежных средств. Вскоре ему позвонили. Звонивший представился сотрудником некой финансовой организации и сообщил, что они готовы дать кредит, но надо оплатить страховые сборы. Петрозаводчанин немедля прошел к ближайшему банкомату и перевел на счета, которые ему сообщили по телефону, 20 000 рублей.

После того, как операция была выполнена, связь с мнимым работником банка прервалась. Потерпевший обратился с заявлением о преступлении в дежурную часть органов внутренних дел.

В настоящее время полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают в полиции.

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