890x80
Реклама
Строительная компания «Баренц Групп» возобновляет продажи квартир
Сегодня 11:19
На здании мэрии Петрозаводска появился знак «Z» (ФОТО)
Сегодня 06:40
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
Сегодня 16:41

Телефонные мошенники на фоне санкций против банков РФ придумали новые схемы кражи денег

Новости. Общество
22:00, 05 Марта 2022
фото: © Алешковский Митя / ТАСС

Новости партнеров

Телефонные мошенники стали использовать введенные против банков России санкции для хищения средств со счетов граждан.

Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, по его словам, накануне в полицию Москвы с письменным заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился менеджером банка ВТБ. По его словам, в связи с введением санкций в отношении банков России, в частности ВТБ, происходит блокировка переводов и могут быть проблемы с платежами, в связи с чем проводится перевыпуск пластиковых банковских карт и открытие новых счетов. Звонивший сообщил, что у заявительницы имеется вклад и приложение «Кошелек», на ее имя открыта заявка на перевыпуск банковской карты и ей назначен личный менеджер, который в ближайшее время должен позвонить.

«Спустя некоторое время женщине вновь позвонил неизвестный, представился ее личным менеджером и сообщил, что будет сопровождать ее в процедуре открытия нового счета для того, чтобы она могла без проблем осуществлять денежные переводы и платежи. Следуя указаниям, заявительница зашла в приложение ВТБ и со своего сберегательного счета перечислила 335 тыс. рублей на указанные собеседником реквизиты, после чего он пообещал, что в течение 5 минут сумма будет зачислена на новый депозитный счет и положил трубку. При этом указанная сумма возвращена не была», — сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций в конце февраля из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, а банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ были отключены от системы SWIFT.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины
28.02.2022, 17:07
Элиссан Шандалович прокомментировал отчисление российских студентов из Европейских вузов

Чтиво

Сегодня 14:40
Кофе со сливками
«Я — счастливый человек!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Анна Кондратьева.
Как не сойти с ума, читая новости
Сегодня 13:50
Подъезд или парадная?
25.02.2022 17:36
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»