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Телефонные мошенники придумали новый изощренный способ для обмана россиян

Новости. Общество
19:10, 12 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/mediavic
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Гражданам стоит соблюдать осторожность: появился новый способ обмана населения.

Телефонные мошенники, орудующие в кредитно-финансовой сфере, не устают придумывать схемы обмана, теперь они предлагают зайти в ближайшее отделение банка, а злоумышленниками выставляют реальных сотрудников банка, говорится в исследовании компании "Инфосистемы Джет". Об этом сообщает РИА Новости.

"Атака начинается стандартно: жертве звонят под видом сотрудников банка и просят подтвердить попытку денежного перевода по карте или покупки на известном онлайн-ресурсе. После этого мошенники пускают в ход неожиданное предложение проследовать в ближайшее отделение банка и уточняют, сколько времени человеку понадобится на дорогу. На полпути выясняется, что в совершении сомнительной операции заподозрены сотрудники филиала, в который направляется жертва, поэтому ее убеждают немедленно перевести деньги с карты на защищенный счет через мобильный банк", - пишут эксперты.

Потенциальной жертве диктуют номер телефона или карты, привязанной к счету в другом банке, объясняя это переводом через страхового агента. В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из "правильных" ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции.

"Еще одно важное новшество атаки заключается в попытках злоумышленников между делом выяснить у жертвы информацию о последних операциях по карте или в интернет-банке. Опасность здесь кроется в том, что эти сведения могут использоваться банком как один из способов верификации клиентов. Наличие данных о последних операциях и номере телефона жертвы позволяет атакующим звонить в колл-центр банка от ее имени и совершать попытки смены логина и пароля от личного кабинета", - предупреждают эксперты.

"Злоумышленники регулярно адаптируют используемые сценарии, и приведенный пример это лишний раз доказывает. Предложение прийти в офис банка значительно повышает доверие к звонящим, ведь такого от мошенников попросту никто не ждет. Этот эффект усиливается хорошей имитацией работы колл-центра банка за счет участия в разговоре сразу нескольких человек, выдающих себя за специалистов разного уровня и владеющих соответствующими им скриптами общения", — отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

Действенная рекомендация сводится к тому, чтобы прекратить разговор как можно раньше и перезвонить в банк по официальному номеру, подчеркивают эксперты.

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