Телефонные мошенники за сутки лишили пятерых жителей Карелии 2,5 млн рублей

Злоумышленники действовали под видом сотрудников Центробанка, полиции и Следкома, сообщили в МВД Карелии.

За минувшие сутки с заявлениями о мошенничествах в полицию обратились пять жителей республики. Телефонные мошенники под видом работников Центробанка, Следкома и полиции сообщили жертвам, что некие злоумышленники совершают подозрительные операции с их счетами.



В результате, студент из Петрозаводска стал обладателем кредита в 100 тысяч рублей, пенсионер из карельской столицы – в 606 тысяч. В целом за сутки пять жителей Карелии заявили о том, что лишились более 2,5 млн рублей.



Большую часть общей суммы составили кредитные средства. Полицейские проводят ведомственные проверки и советуют жителям Карелии внимательно изучить основы финансовой безопасности, сообщили в региональном МВД.