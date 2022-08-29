Телефоны для жалоб на холодные батареи названы в Карелии

Госкомитет Карелии по жилищному надзору опубликовал номера телефонов, куда следует звонить, если в доме не включили отопление.

«Горячая линия» по вопросам подключения многоквартирных домов к отоплению организована в Госкомитете по строительному, жилищному и дорожному надзору.

«Прием звонков осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 по телефону приемной (814-2) 26-41-30. Сообщение также можно оставить по телефону (814-2) 76-99-87, который работает круглосуточно в режиме автоответчика, информация с которого ежедневно снимается и обрабатывается специалистами. Просим отчетливо называть Вашу фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Кратко и четко сформулировать суть вопроса», — говорится в сообщении Госкомитета.

Жители Карелии также могут обратиться в Госкомитет через личные сообщения на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте» или через ГИС ЖКХ.

Ранее министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что котельные в ряде районов республики начнут топить с сегодняшнего дня.