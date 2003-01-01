Telegram предложил пользователям в России альтернативные способы защиты аккаунта

Telegram начал активно предлагать российским пользователям привязать электронную почту к аккаунту в качестве альтернативного способа авторизации.

Это решение позволит сохранить доступ к мессенджеру в условиях возможных проблем с доставкой SMS-сообщений, сообщает «BFM».

Возможность привязки почты появилась еще в конце октября, но сейчас мессенджер начал массово рассылать соответствующие уведомления. Параллельно Telegram тестирует в России программу peer-to-peer login, которая предполагает, что пользователи смогут добровольно отправлять до 100 SMS-сообщений в месяц для авторизации других пользователей в обмен на премиум-подписку.

Гендиректор ComNews Леонид Коник отмечает, что и Telegram, и WhatsApp предпринимают значительные усилия для сохранения российского рынка. При этом схема peer-to-peer SMS вызывает вопросы у эксперта:

— Для меня остается непонятным, почему, если пользователь Б не может получить сообщение в России, пользователь А может». — Коник скептически оценивает перспективы этого сервиса, предполагая, что он останется лишь «любопытным экспериментом.

Ранее WhatsApp, принадлежащий запрещенной в России Meta, также предложил пользователям привязать email к аккаунту. В конце октября появились сообщения о сложностях с регистрацией в Telegram и WhatsApp, а позже — о возможном ограничении доставки SMS с кодами подтверждения, хотя официальных заявлений на этот счет от регулятора не поступало.

Напомним, в России частично ограничивают работу иностранных мессенджеров.