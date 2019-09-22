Телеканал "Культура" рассказал о Кинерме и Пегреме

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Документалисты сняли фильм о двух деревнях Карелии.
Телеканал "Культура" представил в своем проекте "Письма из провинции" фильм о деревнях Кинерма и Пегрема. История и настоящее двух деревень звучит в рассказах их жителей.
Документальная картина уже была показана в эфире и размещена на сайте канала.
"Письма из провинции" - цикл документально-публицистических фильмов о культурной жизни российской провинции, о людях, сохраняющих народную культуру, о традициях, обычаях народов России. Герои фильмов – жители глубинки, представители разных национальностей, по-настоящему влюбленные в свой край.
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