Телеканал "Культура" рассказал о Кинерме и Пегреме

Документалисты сняли фильм о двух деревнях Карелии.

Телеканал "Культура" представил в своем проекте "Письма из провинции" фильм о деревнях Кинерма и Пегрема. История и настоящее двух деревень звучит в рассказах их жителей.

Документальная картина уже была показана в эфире и размещена на сайте канала.

"Письма из провинции" - цикл документально-публицистических фильмов о культурной жизни российской провинции, о людях, сохраняющих народную культуру, о традициях, обычаях народов России. Герои фильмов – жители глубинки, представители разных национальностей, по-настоящему влюбленные в свой край.