Телеканал "Сампо 360" в Карелии может стать общедоступным

В администрации главы Карелии подготовили проект постановления о мерах по развитию регионального государственного телеканала .

"Определить, что телеканал "Сампо ТВ 360" является государственным региональным средством массовой информации (далее – региональный государственный телеканал)", - говорится в проекте постановления.

Устанавливается, что в информационные программы телеканала будут включаться сообщения о решениях и действиях главы республики, карельского парламента, о пресс-конференциях руководства региона, о назначении выборов, об иных общественно значимых фактах деятельности органов власти региона.

"Администрации главы республики принять меры по развитию и продвижению регионального государственного телеканала, включая представление телеканала для участия в процедуре выбора обязательного общедоступного телеканала субъекта РФ в порядке", - говорится в проекте документа.

В настоящее время телеканал "Сампо 360" вещает в кабельной сети и публикует записи на YouTube.