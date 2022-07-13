Телерадиосигнал будет временно недоступен в Карелии

С 1 по 5 августа возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.
Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» сообщает о кратковременных перерывах трансляции на объектах телерадиосети с 1 по 5 августа. Перерывы трансляции коснуться аналоговых вещателей: телеканал «Дисней», Радио России, Радио Маяк и ФМ-радиостанции.
Покрасочные работы на телебашне в Петрозаводске по улице Парковая, 35 продолжатся без отключения каналов цифрового вещания (РТРС-1, РТРС-2).
Ранее сообщалось, жители Петрозаводска испытают трудности из-за капремонта телебашни.
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