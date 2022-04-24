Телерадиосигнал пропадет в нескольких населенных пунктах Карелии

25-28 апреля возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Перерывы трансляции затрагивают населённые пункты Петрозаводск, а также поселки Ковера и Элисенваара. Кратковременные перерывы вещания на объектах телерадиосети произойдут 25–28 апреля в связи с проведением профилактических работ. Об этом информирует Минтранс со ссылкой на данные «Радиотелевизионного передающего центра Республики Карелия».

25 апреля — Петрозаводск: профилактика на радио Дети ФМ, Русское Радио, Юмор ФМ, Радио Максимум с 8.00 до 13.00.

26 апреля — Ковера: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00-17.00.

28 апреля — Элисенваара: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 17.00.