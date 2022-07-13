Телесигнал вновь пропадет в Карелии

Кратковременные отключения теле- и радиотрансляции ожидаются с 25 по 29 июля.
По информации Радиотелевизионного передающего центра республики, кратковременные перерывы трансляции на объектах телерадиосети ожидаются в период с 25 по 29 июля. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.
На телебашне по улице Парковая, 35 в Петрозаводске продолжаются покрасочные работы.
«Обращаем внимание жителей и гостей города: при покраске на высоте есть вероятность попадания частиц краски на прилегающую территорию и ближайшие объекты в радиусе до 200 м, и до 500 м при ветреной погоде. Рекомендуем учесть данную информацию при нахождении вблизи телебашни, внимательно выбирать места размещения имущества и парковки автотранспорта, по возможности использовать защитные покрытия», — говорится в сообщении ведомства.
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