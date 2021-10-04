Телевидение и громкоговорители в Карелии отработают в режиме чрезвычайной ситуации

Система гражданской обороны 6 октября проведет масштабные проверки средств оповещения населения Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии, на 10.40 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через громкоговорители на улицах, в эфире телевидения и радио. Одновременно будут работать сирены.

«Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми», — говорится в сообщении.