Телевизионный сигнал пропадет в двух населенных пунктах Карелии

Минтранс Карелии сообщает, что 21-22 апреля возможны кратковременные отключения телерадиосигнала.

Перерывы трансляции затронут поселок Деревянка и деревню Погранкондуши. Об этом сообщает республиканский Минтранс со ссылкой на «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

Перерывы вещания на объектах телерадиосети произойдут 21 и 22 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ.

21 апреля — Деревянка: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 17.00.

22 апреля — Погранкондуши: профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2 с 11.00 до 17.00.