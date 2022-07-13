Телевизор уходит в прошлое – по статистике его смотрит все меньше семей в Карелии

Количество семей, у которых есть телевизоры, в Карелии сократилось за последние 10 лет – их вытесняют ноутбуки и планшеты.

Это следует из результатов анализа имущественного положения домохозяйств, проведенного Карелиястатом.

Если в 2010 году на каждые 100 семей приходилось, в среднем, 184 телевизора, то 2021 году — 161.

Зато стремительно выросло количество домохозяйств, где есть портативные компьютеры — ноутбук, планшет или iPad.

В 2010 году такую технику имели всего 5 семей из 100, а теперь она есть почти у всех. В 2021 году на 100 домохозяйств приходилось, в среднем, 103 портативных компьютера.