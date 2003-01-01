Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве

Карельские СМИ писали о нем, как о пропавшем в Карелии туристе. Но все оказалось не так.

Новость о том, что в Карелии в Питкярантском районе с 10 августа искали пропавшего петербуржца, а сегодня его тело было обнаружено, лишь отчасти соответствует действительности. Мужчина 1993 года рождения в желтой толстовке и со шрамами на лице пропал, но не в Карелии, а в Петербурге. Сегодня, 18 августа, его тело обнаружили в реке Нева. В поисках участвовал отряд «Длинный берег» из карельской Питкяранты, который и нашел тело петербуржца. Об этом рассказала «Столице на Онего» руководитель отряда Светлана Белоконь.

По ее словам, карельские СМИ не уточнили информацию и перепутали молодого петербуржца с пропавшим еще 27 июня около деревни Ууксу Александром Куприяновым, поиски которого ведутся до сих пор. В минувшие выходные добровольцы снова прочесывали территорию, на которой мог находиться мужчина.

Ранее в ПСО «Длинный Берег» нашему изданию рассказали, при каких обстоятельствах исчез рыбак, и как проходят поиски. 27 июня мужчина пропал во время рыбалки в Питкярантском районе неподалеку от деревни Ууксу. Он отдыхал с друзьями, в тот день планировал выйти в Ладогу, но у него не завелся мотор. Об этом мужчина рассказал супруге во время телефонного разговора. После он перестал выходить на связь. Лодку нашли на следующий день, других вещей рядом не было. Волонтеры неоднократно обследовали береговую линию и озеро в районе пропажи мужчины, пространство сканировали специальным устройством. Тело до сих пор не найдено. Следующий выезд поисковиков запланирован на 20–21 августа.