«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве

20:00

Небольшой дождь: прогноз погоды на 19 августа

18:30

С 1 сентября пособие по беременности для карельских студенток вырастет до прожиточного минимума

18:00

В Питкярантском районе пенсионерка пострадала в аварии с мотоциклом

17:10

Для тушения свалки в Кондопоге будут перекапывать весь мусорный полигон

17:00

Подопечный фонда «Защитники Отечества» в Карелии получил современное устройство для незрячих

16:40

В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

16:10

В Олонце мужчина украл и продал велосипед местного жителя

15:40

Жалобы на детскую площадку в Петрозаводске дошли до Бастрыкина

15:10

«Бог не любит боязливых»: как две приемные дочки изменили мир семейной пары из Петрозаводска

14:50

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10

В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
Тело 32-летнего мужчины со шрамами нашли в Неве
Сегодня 20:00 Происшествия
Карельские СМИ писали о нем, как о пропавшем в Карелии туристе. Но все оказалось не так.

фото: © Длинный берег

Новость о том, что в Карелии в Питкярантском районе с 10 августа искали пропавшего петербуржца, а сегодня его тело было обнаружено, лишь отчасти соответствует действительности. Мужчина 1993 года рождения в желтой толстовке и со шрамами на лице пропал, но не в Карелии, а в Петербурге. Сегодня, 18 августа, его тело обнаружили в реке Нева. В поисках участвовал отряд «Длинный берег» из карельской Питкяранты, который и нашел тело петербуржца. Об этом рассказала «Столице на Онего» руководитель отряда Светлана Белоконь.

По ее словам, карельские СМИ не уточнили информацию и перепутали молодого петербуржца с пропавшим еще 27 июня около деревни Ууксу Александром Куприяновым, поиски которого ведутся до сих пор. В минувшие выходные добровольцы снова прочесывали территорию, на которой мог находиться мужчина.

Ранее в ПСО «Длинный Берег» нашему изданию рассказали, при каких обстоятельствах исчез рыбак, и как проходят поиски. 27 июня мужчина пропал во время рыбалки в Питкярантском районе неподалеку от деревни Ууксу. Он отдыхал с друзьями, в тот день планировал выйти в Ладогу, но у него не завелся мотор. Об этом мужчина рассказал супруге во время телефонного разговора. После он перестал выходить на связь. Лодку нашли на следующий день, других вещей рядом не было. Волонтеры неоднократно обследовали береговую линию и озеро в районе пропажи мужчины, пространство сканировали специальным устройством. Тело до сих пор не найдено. Следующий выезд поисковиков запланирован на 20–21 августа.

