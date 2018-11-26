В Следкоме Карелии сообщили, кто погиб на пожаре в поселке Хелюля

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Тело женщины было обнаружено на пожаре в Сортавальском районе, сообщили в Следкоме Карелии.
"Столица на Онего" ранее сообщала, что в поселке Хелюля произошел пожар утром 26 ноября в 9.13.
При тушении пожара в квартире, расположенной в двухквартирном деревянном доме, было обнаружено тело 97-летней женщины там проживавшей.
Причинами возгорания рассматривается нарушение правил безопасности при эксплуатации бытового электрооборудования.
По предварительным данным причиной смерти потерпевшей, является отравление продуктами горения.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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