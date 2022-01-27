Тело мужчины нашли на пожаре в Петрозаводске, после того как он выкурил смертельную сигарету

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре, который мог произойти при курении, сообщили в Следкоме Карелии.
Установлено, что 25 января в частном жилом доме по улице Жуковского в Петрозаводске произошел пожар, при тушении которого было обнаружено тело хозяина квартиры 1961 года рождения.
Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время следователями проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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