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Тело мужчины нашли на пожаре в Петрозаводске, после того как он выкурил смертельную сигарету

Новости. Происшествия
08:20, 28 Января 2022
фото: © pixabay.com/

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В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на пожаре, который мог произойти при курении, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что 25 января в частном жилом доме по улице Жуковского в Петрозаводске произошел пожар, при тушении которого было обнаружено тело хозяина квартиры 1961 года рождения.

Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время следователями проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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