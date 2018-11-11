Тело мужчины обнаружено на пожаре в поселке Карелии

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В Лоухском районе на пожаре в доме найден труп.
В минувшую субботу 10 ноября в 18.27 в поселке Чупа Лоухского района на ул. Коргуева произошел пожар в жилом доме.
Пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара огня.
Как сообщил источник в экстренных службах, на пожаре было обнаружено тело мужчины.
Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи.
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