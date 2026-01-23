Тело мужчины обнаружили в квартире в Кеми

Сегодня, 24 января, в Кеми пожарные помогли сотрудникам полиции вскрыть дверь в квартиру, где проживал пожилой мужчина.

Худшие опасения подтвердились — горожанина нашли мертвым. Подробности рассказали в Госкомитете по безопасности.

Сообщение о необходимости вскрыть дверь поступило на пульт диспетчера в 11:08 утра. Дежурный караул Пожарной части № 22 выехал на место, на Пролетарский проспект. Поскольку доступ через дверь был невозможен, пожарные решили проникнуть в квартиру на втором этаже через балкон.

Внутри помещения был обнаружен мужчина 1953 года рождения без признаков жизни. Все обстоятельства его смерти теперь выясняют правоохранительные органы.

