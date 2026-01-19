Тело предположительно российского пловца Свечникова нашли у берегов Турции

В проливе Босфор нашли тело мужчины в спортивном купальнике.
Сегодня, 20 января, в проливе Босфор было найдено тело неизвестного мужчины, предположительно, российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе во время межконтинентального заплыва. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на турецкое издание «IHA».
По информации телеграм-канала Mash, труп обнаружили полицейские в процессе очистки побережья в стамбульском округе Бешикташ. На погибшем был надет спортивный купальник.
Напомним, 29-летний пловец Николай Свечников пропал во время 37-й межконтинентальной гонки по Босфору 24 августа 2025 года — из 2665 участников он единственный не вернулся к финишу. Спортсмена на протяжении нескольких недель искали больше 500 человек. В итоге поиски были остановлены.