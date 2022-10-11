Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире в райцентре Карелии

Убийство произошло 7 декабря в Сегеже, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, 7 декабря в квартире жилого дома по улице Строителей в городе Сегежа обнаружено тело мужчины с колото-резаным ранением, свидетельствующим о насильственной смерти потерпевшего.

На место происшествия выехал следователь. Осмотр места происшествия и первоначальные следственные действия позволили установить, что непосредственно перед своей гибелью потерпевший в компании других мужчин распивал спиртные напитки. В ходе застолья между двумя собутыльниками возник конфликт, в результате которого один из них получил удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 49-летний житель города Сегежа. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске рецидивист ночью нанес собутыльнику смертельный удар ножом в спину.