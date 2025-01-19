Тело погибшего мужчины подняли из озера Янисъярви

Поисками пропавшего жителя Санкт-Петербурга занимались водолазы.

Поисковой группой КРПСС Сортавальского ПСО, которой руководил водолаз-спасатель Ильин, поднято тело погибшего из воды на озере Янисъярви. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госкомитете РК по ОЖ и БН.

Ранее сообщали, что на озере Янисъярви 26 января под лед ушел снегоход. Одного из мужчин удалось спасти, а второго не нашли. На поиски выехали водолазы. Глава Сортавальского округа Сергей Крупин сообщил, что пропал мужчина 1980 года рождения, который приехал отдыхать в Карелию из Санкт-Петербурга. С друзьями ночью он отправился на снегоходах по озеру Янисъярви и ушел под лед.